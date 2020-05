Kuressaare haigla suhtlus tuginegu selgusele

Mind ajendas mõtisklema SA Kuressaare Haigla nõukogu esimehe Kalle Laaneti arvamuslugu "Organismi tervis sõltub organite tervisest" 21. mai Saarte Hääles.

Kuressaare haigla jaoks olen ma kõrvalseisja, isegi mitte saarlane, kuid keegi, kes hoolib ja soovib, et Saaremaa tervishoid pakuks kindlus- ja turvatunnet, et kui midagi peaks juhtuma kõige kallima varaga, mis meil on, tervisega, siis tean, et siin saan ma abi – parimat, mis võimalik – ja Saaremaal saadakse hakkama.

Jah, Saaremaal saadaksegi hakkama! Olen väga-väga veendunud, et kogu Eesti on saanud koroonaviirusega hästi hakkama, just eelkõige selle tõttu, et see kroonimata kuningas alustas oma vallutusi Kuressaarest. Kujutagem ette, kui see oleks juhtunud Otepää suusavõistlustel koos selle järelpidudega, kuhu oleks tulnud väga palju inimesi erinevatest riikidest. Või siis Kirkorovi kontserdil 7000 pealtvaatajaga? Saaremaa sai lukku pandud ja kiiresti – just see päästis kogu Eestit halvimast. Kuressaare haigla ja kogukond said väga hästi hakkama. Sügav kummardus ja tänu!!!

Suhtlus – tähtsaim vahend

Ja nüüd siis räägitakse, et haiglas on suhtlemisprobleemid. Kas ikka on? Ja kas suhtlemisprobleemid? Mis üldse on suhtlemine? Definitsioon ütleb, et suhtlemine on inimestevaheline teabevahetuse protsess, mille käigus toimub vastastikune tajumine ja tundmaõppimine ning sotsiaalsete suhete jalule seadmine.

Tundub, et kogukonna ja haigla suhtlus on sujunud väga hästi. Mitte kunagi varem pole haigla olnud niipalju sotsiaalselt aktiivne ja pildil, suhelnud erinevate kanalite kaudu nii saarlaste kui ka kogu Eesti meediaga ja isegi viinud Saaremaa BBC kanalisse. Küllap pole neid samu suhtlemisoskusi piisavalt kasutatud oma meeskonnas, haiglas ja ka laiemas meditsiini professionaalide kogukonnas.

Siit edasi viis mind mõte uitama suhtlemisele kui eesmärgile või vahendile. Mis on suhtlemine juhi jaoks? Mulle tundub, et see on lihtsalt üks vahend – ilmselt kõige olulisem vahend selleks, et meeskonda innustada eesmärgi poole liikuma, täitma oma missiooni, juhinduma väärtustest. Aga mis on Kuressaare haigla missioon? Võin arvata, et "pakkuda saarlastele ja Saaremaa külalistele parimat võimalikku arstiabi" või hoopis "olla kogukonna haigla, mis pakub professionaalset tervishoiuteenust" või "olla kogukonna tervisealase teadlikkuse parendamise eestvedaja ja pakkuda kohapeal võimekuse piires arsti- ja hooldusabi". Tegelikult mina ei tea, mis on Kuressaare haigla eksistentsiaalne sisu. Tean aga seda, et juhtimise aluseks on iga meeskonnaliikme teadmine, milleks meid kui meeskonda vaja on ja mis on minu kui üksiku spetsialisti, professionaali roll selles meeskonnas. See meeskondlik sidusus võib olla väga lühike ja lihtne, näiteks "Alati Teiega!", kuid see peab olema meeskonna loodud ja ka tunnetatud.

"Olen väga-väga veendunud, et kogu Eesti on saanud koroonaviirusega hästi hakkama, just eelkõige selle tõttu, et see kroonimata kuningas alustas oma vallutusi Kuressaarest."