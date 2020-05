JUHTKIRI ⟩ Kesklinn jalakäijatele?

Vallavolikogu reformierakondlastest volinikud leiavad, et kesklinna aitaks elu ja melu tuua see, kui südalinn mootorsõidukitele sulgeda. Ettevõtjad, vastupidi, arvavad, et see tähendaks sealsete äride surma. Et kui klient eelistab kohti, kuhu pääseb autoga ligi, siis on tema harjumust raske muuta.