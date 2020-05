Politsei eest põgenenud juhtimisõiguseta mees sai 20 päeva aresti

„Meest on korduvalt tabatud liiklusest juhtimisõiguseta ning politseinike eest ärasõiduga tekitas ta olukordi, millega seadis ohtu teised liiklejad. Kui inimene istub korduvalt selleks õigust omamata autorooli, siis võib eeldada, et tal pole ka oskusi hindamaks õigesti võimalikke ohte ja tagajärgi. Läks õnneks, et keegi viga ei saanud,“ rääkis juhtivuurija ning lisas, et peatumismärguande korral tuleb kohe seisma jääda ning karistusest pääsemise lootuses politsei eest põgenemine pole mõistlik.