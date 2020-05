SUVITAJATE RÕÕMUKS ⟩ Homme algab ametlikult suplushooaeg

Samas võibki supluskoha valdaja avada suplushooaja ka varem - enne 1. juunit ja lõpetada hiljem ehk pärast 31. augustit. Ametliku suplushooaja kehtestamise eesmärgiks on, et oleks tagatud veekvaliteedi kontrollimine ja ranna hooldamine perioodil, kui randadesse on oodata kõige rohkem suplejaid.