LIHTNE KÜSIMUS ⟩ Kas ja kuidas kavatseb vallavalitsus hakiprobleemi Kuressaares lahendada?

Linnuprobleem toitlustuskohtades on reeglina (rõhutan reeglina, võib ka erandeid olla) tingitud toitlustuskoha enda töökorraldusest ja klientuurist – laudu ei koristata piisavalt kiiresti ja linnud jõuavad jaole enne teenindajat ning kliente ei teavitata, et linde ei tohi toita. Kui linde mõned korrad on toidetud või nad on koristamata lauale ligi saanud, harjuvad nad ära ja jäävadki käima, kuni suvekohviku hooaeg läbi saab. Tagajärgedega ehk söötmisega harjunud lindudega pärast võidelda on pehmelt öeldes keeruline.