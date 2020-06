JUHTKIRI ⟩ Häda ei anna häbeneda?

Ei pea ju avalikes supluskohtades enam olema riietuskabiine, tualettruume ega prügiurne. Ühest küljest on see muudatus mõistetav – käimlaid ja riietuskabiine on vaja korras hoida ning prügikaste tuleb tühjendada enne, kui need üle ääre ajama hakkavad. Parajalt tülikas töö. Eriti kui osa suvitajaid kohe ei oska puhtust pidada.