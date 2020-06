OTSE KOHTUST ⟩ Andres Reinart tahab vahi alt ära, kohtunik teeb otsuse homme

Kohtunik Rajar Miller leidis, et kohtu hinnangul vastab akt nõuetele ja küsimus kriminaalsüüdistuse kvalifikatsioonist on edasise menetluse teema.

Ühe põhjusena viitas kaitsja sellele, et kuna Reinarti üle peetakse kohut liikluskuriteo puhul pretsedenditu mõrvasüüdistuse alusel, tähendab see ilmselt väga pikka kohtuistungit ja kaitsja hinnangul ei peaks Reinart kogu see aeg viibima vanglas.

Prokurör väitis vastu, et võimalike uute, just liiklusega seotud kuritegude toime panemise oht on suur. Küsimust on seni vahistamise pikendamisel arutatud kohtus juba kaks korda. Mõlemal korral, nii veebruaris kui aprillis jättis kohus Reinarti vahi all.