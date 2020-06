Kui see kriis algas, olin ma üllatunud, kui täis sai sotsiaalmeedia kohe kõikvõimalikke appikarjeid: mis minust nüüd saab, mis ma nüüd teen?! Kui inimesed on juba vanemad kui 20 aastat, peaksid neil olema kogunenud juba mingisugused reservid, midagigi... Raske on sellel, kes elabki palgapäevast palgapäevani. Minule ei ole veel siiani kriis kohale jõudnud, on veel varasemaid tellimusi. Mul on isegi hea meel, et saab palju neid asju ära teha, mis siiani olid tegemata. Saab õppida, lugeda raamatuid! Pole mõtet niisama kodus istuda ja kurta.