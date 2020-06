REINARTI SÜÜASI ⟩ Kaitsja kahtleb tapjaauto kiiruses ja tunnistajate sõnades

Kaitsja viitas, et kuna Reinarti üle peetakse kohut liikluskuriteo puhul pretsedenditu mõrvasüüdistuse alusel, tähendab see ilmselt väga pikka kohtuistungit ja kaitsja hinnangul ei peaks Reinart kogu see aeg vanglas viibima.

"See on mõttekoht, miks kaaluda vabastamist," selgitas Toomemägi.

Andres Reinart lisas, et luustik on halvasti kokku kasvanud nii käel kui ka jalal ning kindlasti ei kavatse ta alkoholi tarbida ega rooli istuda.

Võimeline rooli istuma

Rainer Amur ütles, et mees on liikumisvõimeline ehk võimeline rooli istuma. "Füüsilist takistust välisel vaatlusel ei ole," sõnas prokurör ja palus kohtunik Rajar Milleril enne vabastamise otsustamist tutvuda kahe varasema samasisulise kohtumäärusega.

Kohtunik viitas, et arvestades süüdistusaktis kajastatut kaldub süüdistatav alkoholi liigtarvitamisele. Kaitsja põhjendused süüdistatava halva terviseseisundi kohta ei põhjenda süüdistatavale kergemaliigilise tõkendi kohaldamist. Arstiabi on süüdistatavale vanglas tagatud.

Andres Reinarti kaitsja Toomemägi teatas, et kaitsja ei nõustu süüdistusaktis märgitud kuriteo kvalifikatsiooniga, mis võimaldaks taotleda ka süüdistusakti tagastamise taotluse esitamist. Seda kaitse siiski ei nõudnud. "Lõppkokkuvõttes on prokuröri risk, millise süüdistusakti ta kohtumenetlusse esitab," selgitas advokaat.

Kohtunik Rajar Miller leidis, et kohtu hinnangul vastab akt nõuetele ja küsimus kriminaalsüüdistuse kvalifikatsioonist on edasise menetluse teema. "Kohtu alla andmiseks otseseid välistusi ei ole," kinnitas Miller.

Aruteludest tõendite üle selgus, et Reinarti kaitse soovib tõenditena kohtule esitada surmaga lõppenud liiklusõnnetuste ja nende süüdlastele määratud karistuste statistika alates 2009. aastast. "Et kohtul oleks võimalik tugineda ka sellele karistuse määramisel," ütles kaitsja. "Karistus peab olema proportsionaalne."

Isiklik vaen motiiviks?

Kaitsel on nimelt kahtlusi, et osa prokuratuuri tunnistajate ütlusi võib olla antud küsitavatel asjaoludel, milleks võib olla isiklik vaen.

Volvos viibides raskelt viga saanud Merli Männasalu on varem Saarte Häälele öelnud, et mõrvasüüdistus on õigustatud. "Tahan, et kõik inimesed teavad, mida nad teevad, kui täis peaga rooli istuvad. Et nad jumala eest seda ei teeks!" lausus ta mai lõpul Saarte Häälele.