JUHTKIRI ⟩ Õigus ja õiglus

Loodetavasti saab nii palju elusid hävitanud või rikkunud kurjategija siiski sellise karistuse, mida ta väärt on. Olgugi et süüdlase karistus, isegi kõige rangem, hukkunud inimesi enam tagasi ei too. Vahest aga paneb avalikkuse hukkamõist ja Reinartile terendavad vangla-aastad vähemalt kedagi mõtlema ja oma käitumises korrektuure tegema. Seni napsuse peaga rooli kippunuid sellest harjumusest loobuma. Roolijoodiku sõpru ja lähedasi takistama tal ennast ja teisi ohtu panemast. Purjus juhti märganuid temast politseile teada andma.