Svea Tarkin uurib, kuidas hiinlased eesti keelt õpivad

Käändekasutuse uurimiseks tegi ta hiina õppijatega kaks pildikirjelduskatset – 2018. aasta detsembris ja 2019. aasta aprillis –, et näha ka seda, kuidas nende keelekasutus on kuude jooksul arenenud. Õppijate edenemine oli silmnähtav.

Kui esimesel kogumisel ei kasutatud alaltütlevat, saavat ega ilmaütlevat käänet kordagi, olid need teise kogumise tekstides juba esindatud. Ainukesed käänded, mida õppijad kordagi ei kasutanud, olid rajav ja olev kääne, kuid sellest ei saa Tarkini sõnul järeldada, et nad ei olnud nende käänete kasutusfunktsioonidest teadlikud. "Võimalik, et neid polnud piltide kirjeldamiseks lihtsalt vaja. Samuti selgus, et õppijad kasutasid teiste käänete funktsioonides kõige enam nimetavat, seega on sõnaraamatuvormil keeleõppes oluline roll," märkis ta.