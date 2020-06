TARTLASED EI KARDA ⟩ Tartu sulgeb südalinna tänava liiklusele, Kuressaares veel otsust pole

Külastajaid ootavad koosolekuteala, rannabaar, kiiged, välilugemissaal, tänavatoiduautod, piknikualad, pinksilaud, turu- ja täikaplats, loodusmaja ja kunstimuuseumi programmid, välikino ja palju muud põnevat. Terve ala on kujundatud 2+2 distantsireeglit silmas pidades. Meelelahutusprogrammi välja ei kuulutata, et vältida kogunemisi. Kindel võib aga olla, et terve kuu on Autovabaduse puiesteel täidetud meeleolukate sündmustega.