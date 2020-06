SAARLANE ⟩ Piirivalvejuhi tulevikku ennustati ette juba gümnaasiumis

Tallinnas Pärnu maanteel asuvas politsei- ja piirivalveameti majas tuleb Egert Belitševi juurde jõudmiseks seigelda minuteid koridoride rägastikus ja tõusta liftiga 7. korrusele, kus akendest avaneb vaade linnale. Piirivalvurile kohaselt rohelises vormis Belitšev surub julgelt kätt, mis koroonahirmu ajastul on pigem haruldane. Käepigistus on tugev.

Eelmise nädala kolmapäeval pidulikult ametisse astunud saarlane on üle aastate inimene, kelle puhul kasutatakse nimetust "piirivalvejuht". Ametlikult on ta töökoht PPA juhi asetäitja piirivalve alal ja ühtlasi ka PPA piirivalveosakonna juht. Tema juhtida on laevastik, lennusalk, piiri turvalisusega seotud küsimused ja kogu piirihaldusvõimekuse arendamine. Lisaks vastutab osakond ka kriisideks valmisoleku eest.