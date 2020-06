VAATA JA KUULA ⟩ Curly Strings üllitas sõpradega videosingli "Lähme Saaremaale"

Karantiiniaja üks erilisemaid muusikaprojekte on jõudnud lõpusirgele: ansambel Curly Stringsi, kümmet külalisartisti, illustratsioone, 12 muusikapala, sisukat raamatut, digitaalset lastekoori, eralduses tehtud kodusalvestusi ning positiivseid emotsioone üheks heategevuslikuks põimikuks siduv album “Lastele” on ilmunud.

Lisaks Curlydele teevad albumil kaasa Ivo Linna ja Robert Linna, Mari Jürjens, Lenna Kuurmaa, Mari Kalkun, Ewert and The Two Dragons, Liisi Koikson, Jalmar Vabarna, Marge Niller, Adeele Jaago ning Laulupesa lapsed Airi Liiva juhtimisel. 52-leheküljelise raamatu vahelt leiab lisaks CD-plaadile kõikide palade saamislood, laulusõnad, noodid ning illustratsioonid, mida lapsed saavad fantaasiat kasutades kaunistada. Kogu albumi müügitulu annetatakse MTÜle Laste ja Noorte Kriisiprogramm, kes on 25 aastat toetanud ja nõustanud lähedase kaotanud lapsi, noori ning nende peresid.