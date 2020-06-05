R, 5.06.2020
"Kas rohin või kastan või kinnitan klambritega noori võrseid. Mida iganes. Ma teen mõnuga seda kõike seal." Lasteaiakasvataja Reelika Raamat rajas Sõmerale vaarikaistanduse

PERE ⟩ Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
27.05 – 3.06

Isa ja laps. Foto on illustreeriv.

FOTO: PublicDomainPictures

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 27.05 – 3.06

SÜNNID

• Marta Põldoja (15.05) Tornimäe küla

• Rait Kuusk (15.05) Kuressaare linn

• Revo Kuusk (15.05) Kuressaare linn

• Kren Šuprudko (25.05) Kaarma küla

• Kirke Esko (26.05) Kuressaare linn

• Aron Ennemuist (27.05) Pöide küla

• Axel Kallas (28.05) Kuressaare linn

• Lissandra Püüa (28.05) Kuressaare linn

SURMAD

• Raino Kubjas (73) Kuressaare linn

• Toivo Ots (67) Kärla alevik, hooldekodu

• Gaida Ismael (65) Valjala alevik

• Vaike Alder (86) Kuressaare linn

• Aino Kuusküll (86) Karja küla

• Felix-Friedrich Põlda (85) Kuressaare linn

• Kalju Koppel (83) Ennu küla

ABIELUD

• Elisabeth Ellinor Sulkovski ja Thomas Elson – 29.05

• Arlika Miiter ja Tõnis Kerner – 30.05

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