PERE ⟩ Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 27.05 – 3.06
SÜNNID
• Marta Põldoja (15.05) Tornimäe küla
• Rait Kuusk (15.05) Kuressaare linn
• Revo Kuusk (15.05) Kuressaare linn
• Kren Šuprudko (25.05) Kaarma küla
• Kirke Esko (26.05) Kuressaare linn
• Aron Ennemuist (27.05) Pöide küla
• Axel Kallas (28.05) Kuressaare linn
• Lissandra Püüa (28.05) Kuressaare linn
SURMAD
• Raino Kubjas (73) Kuressaare linn
• Toivo Ots (67) Kärla alevik, hooldekodu
• Gaida Ismael (65) Valjala alevik
• Vaike Alder (86) Kuressaare linn
• Aino Kuusküll (86) Karja küla
• Felix-Friedrich Põlda (85) Kuressaare linn
• Kalju Koppel (83) Ennu küla
ABIELUD
• Elisabeth Ellinor Sulkovski ja Thomas Elson – 29.05
• Arlika Miiter ja Tõnis Kerner – 30.05