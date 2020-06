Eks see on üks osa minu tööst, et pean neid protsesse jälgima, sest olen ka valitsuse kriisikomisjoni liige. Oleme iga päev koos käinud, mitmeid tunde probleeme lahanud ja arutanud teadlastega, kuulanud nende soovitusi ja mõelnud oma peaga juurde, et lahendused võimalikult normaalsed saaksid. Mul on kurb, et Saaremaal selline plahvatuslik viiruse levik oli ja saarlased selle tõttu kannatama pidid. Aga piirangud olid palju laiemad – liikumispiirangud, mitmed ärid, teeninduspunktid, mis tuli seal suurpuhangu ajal kinni panna... Kuid tänu sellele, et saarlased olid tublid ja nendest piirangutest kinni pidasid, on olukord normaliseerunud.