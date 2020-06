Sünnipärase muhulasena peaksin ma ju teadma või vähemasti aimama, mis on see, mis paneb ka keset Mandri-Eestit sündinud inimesed just siia saarele oma kodu rajama. Ma ei tea. Ausalt. Ometi on neid eestlasi, kellest esmalt saavad suvemuhulased, ja neid suvemuhulasi, kellest viimaks saavadki päris muhulased, üha rohkem.