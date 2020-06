PÕLLUMAJANDUS ⟩ Harri Remmelkoor teenib viljakasvatusega mitu pensionit lisaks

Viljakasvatusega teenib Harri endale kuus mitu pensionit lisaks ning just korralik sissetulek ajendab teda üks aastaring teise järel ikka uuesti külvama ja lõikama. "Ma tahan elada heaoluühiskonnas, et ma ei pea iga senti taskus veeretama," räägib Harri. Inimesel peab olema piisavalt raha, et ta saab vabalt toimetada. Maaelu juurde kuulub korralik sõiduauto ja kui tegeled põllupidamisega, siis ka kaasaegne masinapark.