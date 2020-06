HIRM ⟩ Piirang ajab idasaarlased Muhusse napsitama?

Samas leidis vallavalitsus vallasekretär Liis Juuliku sõnul, et eelnõu laiaulatusliku mõju tõttu tuleks seda menetleda vähemalt kahel lugemisel.

"Lisaks leiab vallavalitsus, et kuigi Saaremaa vald on saarvald, ei saa me piirangut kehtestada naabersaarvalla ehk Muhuga teemat arutamata," tähendas Juulik.