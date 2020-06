LUGEJA KIRI ⟩ Kas võrkpall ja mull vol. 2?

Paraku tundub, et ollakse juba liigagi optimismilainele häälestunud. Plaan korraldada juulikuus Orissaares I Land Sound´i festival tuhande inimesega kõlab ehmatavalt. Tekib lausa säärane déjà-vu-tunne. Jälle on kõik terviseametiga kenasti kooskõlastatud, jälle lubavad korraldajad, et festival toimub kõiki terviseameti soovitusi järgides ja nii külastajate kui ka kohalike elanike ohutust esikohale seades.

Oleme kuulnud, oleme näinud, oleme läbi elanud (üle elada osal inimestel ei õnnestunudki), mis järgnes paarile teisele kenale massiüritusele märtsikuus, mis samuti pidid olema jumala ohutud. Öeldakse, et inimesed ei õpi teiste vigadest, Saaremaa puhul paistab, et ei osata õppida endagi omadest.

Kui uudis festivali toimumisest teatavaks sai, küsis üks orissaarlasest tuttav, et kas vallavalitsusel on uus vallavanema kandidaat juba välja valitud, kui see praegune, vastvalitu mõne aja pärast taas vastutuse peab võtma ja tagasi astuma…