Politsei: skeitpargi kiusamisjuhtum sai lahenduse

Kuressaare Politseijaoskonna noorsoopolitseinik Ahto Aulik ütles, et politsei on selle juhtumiga kursis, vestelnud kõikide osapoolte ja lapsevanematega ning kiusamist tuvastanud ei ole: "Nende laste vanemad on ka omavahel kohtunud ning juhtunu läbi arutanud. On teada, et pildil nähtule eelnes vahejuhtum, kus tüdruk lõi ühte poissi vihmavarjuga ning pildil on tehtud momendil, kus poisid, kes juhtumi juures viibisid, nõudsid tüdrukult, et ta poisilt vabandust paluks.“