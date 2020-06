MUHU UUDISSED ⟩ Suur sui oo kätte jõudn

Aga kulla munuksed, ärge olge väga kurvad! Ehkkid nüid te vaote kaudu ilma laiali, aga siia Muhu suarde jäevad teite juurikad ikka kindi. Neid ep piasta siit ükskid vägi ega võim lahti. Ja kis tahab viel eluilmal oma kuolimaja minna vuatama, siis vaevalt et teitid sialt kõige kahudega välja vissatse.

Vahest oo ühna kena sedaviisi vaiksest ja omaette tuld vahti. Põle tariskid igakordas sõukest irmpsat prallet. Ja kieltud põle ju kodu õue pial rahvariidid selgas pidada ja laulu ja tantsi lüia. Muakonna laulupidu jähi niigid mineva laupa ää. Nõnna et tuleb omal kodu korralda.

Ja ma ole vuadan, et neid turukauplejaid sial uie latsi pial, neid ikka jägub. Ja pakutse just kõiki asju. Kis riidid, kis taimi, kis suitsukala. Just kõiki asju! Sui oo kätte jõudn.