Pinnuks silmas: Uime peod nörritavad linlasi

FOTO: Erakogu

“Kuidas on võimalik, et praegu, kui ööklubid peavad olema suletud, on mingisugune ööklubi-putka rahvast paksult täis?” küsis kesklinna elanik ja Uime naabruses külaliskortereid pidav ettevõtja Märt Vooglaid. “Uimes eiratakse kõiki piiranguid, aga omavalitsus isegi ei reageeri!”

Vooglaiu sõnul käib surfibaaris Uim ja selle ümber ööl vastu laupäeva ja pühapäeva selline lärm, et külaliskortereid pole võimalik välja rentida.

“Mul on eelmisel nädalal tehtud video sellest, kuidas kell kaks öösel mingi noortekamp sõna otseses mõttes karjub tänaval, ja vallavalitsus ütleb mulle, et nemad probleemi ei näe!” lausus Vooglaid. “Ometi on selline jama kestnud juba viis aastat!”

Vooglaiu sõnul on ta juba teist nädalat juhtinud vallavolikogu esimehe Tiiu Aro tähelepanu sellele, et Eesti Vabariigis on ööklubide lahtiolek keelatud. “Tiiu Aro ei suvatse mu kirjadele isegi vastata,” ütles Vooglaid.

Vooglaid käib vallaga kohut

Vooglaiu sõnul käib tema ettevõte vallavalitsuse vastu kohut, et see “hakkaks lõpuks oma kohust täitma ja kuidagigi öörahu reguleerima”.

“Koroonasaare kuulsusega kohas on ohutusnõuete täitmine eriti oluline, et uusi nakatumisi ei tuleks, aga ometi on vallavõimud näidanud üles täielikku saamatust,” kurjustas Vooglaid. “Seetõttu leian, et kui endine terviseameti juht Tiiu Aro pole seni võtnud vastust selle eest, et ei keelanud märtsis võrkpallimängude ja mullifestivali toimumist, siis peaks ta selle võtma nüüd.”

Samuti kesklinnas tegutseva Kodulinna Lokaal OÜ juhatuse liige Aare Tammesoo saatis 2. juunil Saaremaa vallavalitsusele kirja, küsides, kas “ühele ettevõttele” on antud eriluba korraldada DJ-ga tantsuõhtuid ruumis, kus ei ole isegi niisama võimalik täita mitte mingisuguseid valitsuse kehtestatud reegleid. Tammesoo sõnul toimus üks niisugune üritus 1. juunil ning järgmised 5. ja 6. juunil.

“Saaremaa valla poolt ei ole väljastatud ühtki eriluba,” kinnitas Tammesoole saadetud vastuses vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär. Ta lisas, et kui keegi mingeid üritusi korraldab, siis teeb ta seda omal vastutusel, peab arvestama vabariigi valitsuse kehtestatud piirangutega ega tohi häirida avalikku korda.

Politsei piirkonnavanema Meelis Juhandi andmeil pole politsei Uime juurde kogu möödunud aasta ja ka tänavu kuni eelmise nädalavahetuseni väljakutseid saanud.

6. juunil kutsuti aga korrakaitsjad kohale öösel kella 2 ajal ja 7. juuni öösel kella 1 ajal. Mõlemal juhul andis helistaja häirekeskusele teada, et baarist tuleb lärmi. Kui politsei 6. juuni öösel kohale jõudis, seisis baari ees õues palju inimesi, sest kõik neist ei olnud kehtiva 2+2 reegli tõttu baari sisse saanud. Juhandi lisas, et politseinikud vestlesid õues olnud inimestega.

7. juunil väljakutsele reageerinud politseipatrull vestles baari omanikuga ja selgitas, et muusika tuleb baaris vaiksemaks keerata.

6. juunil kella poole kahe ajal öösel kontrollis politseipatrull kesklinna meelelahutusasutusi, et veenduda 2+2 reeglist kinnipidamises.