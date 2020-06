Saaremaine vikerforellifilee kuulutati Eesti parimaks

Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul oli toodete hindamispäev intensiivne ja tiheda konkurentsiga. Parima kalatoote võitnud Saaremaal tegutseva kalatööstuse Vettel Heimon kala kohta ütles Potisepp, et see on täiesti unikaalne toode, kuna kasutab toorainena 100 protsenti kohalikku, Saaremaal kasvatatud forelli.