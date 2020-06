KARL MÄND ⟩ Kaht maja erivajadusega inimestele Kuressaarde ei tule

Selleks taotleme Saaremaa vallavalitsuselt projekteerimistingimusi kahele krundile – Ida-Niitu ja Marientali. Selline käik on tekitanud küsimuse, kas plaanime linna ehitada lausa kaks maja või soovime hoopis kogu Sõmera Kodu linna kolida. Ei, Kuressaarde ehitame ühe uue maja, mis saab koduks 24-le inimesele. Kaks taotlust esitasime selleks, et välja selgitada, mis tingimused, kohutused või piirangud kaasnevad ühes või teises asukohas maja ehitamisega.

Mille alusel otsuse langetame? Ilmselt on kõige lihtsam tuua võrdlus olukorraga, kui sooviksin endale maja ehitada. Esimesena otsin sobivat piirkonda, kus mulle meeldiks elada ja mis minu perele sobib – kas laps saab ise kooli ja trenni; kui kaugel on pood või bussipeatus; kuidas ma tööle saan jne.

Koduotsingul vaatasime Ida-Niidu ja Marientali elurajoonide kõrval ka teisi asukohti, mis võiksid maja ehitamiseks sobida. Kaalusime krunte nii lossipargi servas, tervisepargi kõrval kui ka haigla juures. Erinevatel põhjustel pidime need siiski välistama. Nii jäid meile valikusse Sirge tänav Marientalis ja Lehe tänav Ida-Niidus – mõlemal on omad plussid ja miinused.

Sirge tänava krundi ümbruses asuvad kahekorruselised majad, mis mahu poolest sarnanevad meie kavandatud kahekorruselise kortermajaga. Toidupood ja muud teenused jäävad veidi kaugemale, kuid läheduses on bussipeatus, mis leevendab jalavaeva. Krunt on kahes osas – maja asuks ühel pool ja (kogukonna-)aed ning vaba aja veetmise võimalused teisel pool Sirget tänavat.

Lehe tänava krundist. Piirkonnas asuvad valdavalt kolmekorruselised hooned. Projekteerimistingimustest selgub, kas sellele kvartali serva jäävale krundile on võimalik ehitada ka kahekorruseline hoone või on nõutav osaliselt või täielikult kolmekorruseline hoone. Toidupood ja muud teenused on lähedal. Krunt on ühes osas, seega ei pea näiteks aiamaale minekuks oma hoovist väljuma.