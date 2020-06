Ehkki Läänemere piirkonnas oli tänavune kevad üpriski kõle ja jahedavõitu, polnud see nii kogu maailmas. Briti leht kirjutab, et 2020. aasta mai oli meie planeedil kogu kliimavaatluste ajaloo üks kuumemaid ja seda isegi Siberi üüratutel aladel. Ebaharilikku palavust uurivad ilmastikuteadlased on murelikud, et see sattus just ajale, mil maailm vaevleb koroonapandeemia käes.