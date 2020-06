MAAILM ⟩ Itaallased kaugenevad Euroopa Liidust

Lazar toonitab, et praeguse seisuga on koroonakriis Itaalialt nõudnud enam kui 34 000 ohvrit. Nii paradoksaalne kui see ka pole, sai kõige enam kannatada riigi üks jõukamaid piirkondi Lombardia. Ja ehkki Itaalia on Euroopa Liidu üks asutajariikidest, on selle elanike usaldus EL-i vastu nüüd drastiliselt vähenenud.