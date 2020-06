Terve hommiku on sadanud vihma. Õhk on soe ja niiske nagu enne äikest, kuigi seda viimast siiakanti ei lubata. Täna mitte.

Üks hoovil asuva maja klaasist aknaruutudega uks läheb lahti ning lävele ilmub kelmikas kahupäine piiga. See on Mia, 9-aastane peretütar, üks kaksikutest. Tema järel tuleb uksele ka ema Reelika Laks (45*) ehk Relska ning toast paistab teinegi padjalokkides kaksik, Frida. Mia on ergas kui tulesäde ja tundub olemiselt emasse, Frida paistab vaiksem ja malbem, ehkki pale on tal jällegi grammi võrra enam ema moodi kui õel.