SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Jälle seesama sara

Mina küsiksin täna, mis on muutunud?

Kaheksa aastat tagasi hirmutati avalikkust uue erakonna loomisega ja mängu toodi ka poliitiline kapital ehk võimupositsioon. Kellel on ja kellel pole. Toona oli neljal erakonnal, kes parlamenti pääsesid – fraktsioonide suuruste järgi Reformierakond, Keskerakond, IRL ja SDE. Silvergate andis vastulöögi. Mäletame ju rahvakogu liikumist ning ka järgmise riigikogu koosseis kujunes mõnevõrra teistsuguseks.

Vastulöök sai võimalikuks asjaolu tõttu, et keskkond, tagatud demokraatlike põhiseaduslike õiguste ja vabadustega, laseb tekitada mõjule vastumõju. Valija laseb end mõnikord populistlikel virvatulukestel ahvatleda, aga hirmutada üldiselt mitte.

Ohtlikuks muutub asi aga siis, kui läheme keskkonna kallale ja praegu mõnes mõttes seda tehakse. Pean silmas seadusemuudatust, mis Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni kaotaks ning järelevalve riigikontrolli kätte annaks. Teemast on olnud meedias palju juttu, ei hakkaks siinkohal seda üle kordama.

Tahaksin näha, et erakondadel oleks tahet sisse seada mingid mõistlikud üldtunnustatud rahastamisreeglid, ent kui puudub poliitiline kultuur, mis taunib sahkerdamist ja tankiste, võib seadusesse kirja panna ükskõik mida – see ei toimi. Mida väiksemaks jääb avalikkuse kontroll ja selle hääle mõju, seda vähem lootust on paraku sellesinase kultuuri tekkeks. Riigikontrolli suutlikkuses süsteemi luua pole keegi kahelnud, kuid kõige paremini iseloomustas uue funktsiooniga seotud riske riigikontrolör Janar Holm ise, soovides riigikogu põhiseaduskomisjonis esinedes mitte mingil juhul saada parteipolitseiameti juhiks.