Saaremaa valla andmetel toimub sel suvel Kuressaare kesklinnas palju väikseid pop-up esinemisi. Esmaspäev on spordipäev, teisipäeval on oodatud esinema kõik andekad- avatud on vaba lava- tantsi laula või mängi pilli, kolmapäev on pühendatud kunstile ja avalikus ruumis saab näha ja teha kunsti, neljapäev on Labajala päev, reedel toimub linnas pidu ehk vabaõhu diskod kesklinnas, laupäeval tulevad oma kihelkondi tutvustama maarahvamajad ja pühaväeviti kuuleb pargi kõlakojas imelist Suvemuusikat.