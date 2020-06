LUGEJA KIRI ⟩ Võrdsetest võrdsem

Meie majas elab üks meesterahvas, kel on kaks autot. Tema mõõdab sentimeetri pealt ära, kuhu meie oma väikese auto parkida tohime – kõige ääres rohumaa peal põõsa all. Kui pargime auto natuke viltu või tuleme oma autoga natuke rohkem kruusa poole, saame sellelt meesterahvalt sõimata. Tema peab oma suure autoga saama seal mugavalt liikuda ja uksi lahti hoida. Samuti hoiab ta parkimisplatsil kohta oma vendade või sõprade autode jaoks. See sõimata saamine on muutunud juba üsna igapäevaseks.