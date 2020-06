TULEVIKUTEGIJA ⟩ Orissaare klaveriõpilane võitis omaloomingukonkursil peapreemia

Muusikakooli direktor Martti Nõu tõdes, et Lagle on juba väga varasest noorusest emaga koos klaveritundides osalenud. „Alates sellest ajast, kui ta ema kõhus kasvades klaveritunde kuulas ja hiljem väikse lapsena klaveriklassis mängides klaveritundide ajal,“ rääkis Nõu

Nõu sõnul võib öelda, et teoreetilisel tasandil on Laglel juba muusikakool läbitud ja nüüd käib selle füüsiline vormistamine. „Kõik see on andnud talle hea stardipositsiooni, aga see kõik ei loeks mitte midagi, kui teda see ala ei huvitaks,“ leidis muusikakooli direktor.