JUHTKIRI ⟩ Taustal tiksuv kriis

Räägitud on sellest, et suvel lõpevad toetused ja sügiseks laenupuhkused. Asjatundjad hoiatavad, et kaamoseajal saame kevadel kasvama pandud hapusid vilju lõpuks maitsta. Lapsed lõpetasid koolid, medalisadu oli vägev, digikogemust kiideti taevani.