PERE ⟩ Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 10.06 – 17.06
SÜNNID
- Keron Prahv (1.06) Orissaare alevik
- Roland Kalm (1.06) Käesla küla
- Kädili Avik (2.06) Kuressaare linn
- Ormes Sepp (2.06) Kuressaare linn
- Arko Liiva (6.06) Kuressaare linn
- Ellie Indigo Jones (6.06) Kuressaare linn
- Kerdo Eichfus (6.06) Pöitse küla
- Kätriin Sirp (6.06) Reina küla
- Brendon Petermann (12.06) Valjala alevik
SURMAD
- Maila Tiik (76) Vantri küla
- Rein-Aldur Ots (79) Kuressaare linn
- Viivi Köster (78) Väike-Rahula küla
- Aako Grasmann (73) Muhu v, Külasema küla
- Enn Mets (63) Kuressaare linn
- Lembit Tang (61) Kaarma-Kirikuküla
ABIELUD
- Eva Kumpas ja Martin Bürkland – 10.06
- Gertu Saareli ja Kristjan Adamson – 12.06