N, 18.06.2020
"Tegelikult ei mõjuta nii- või naapidine otsus minusuguse maaka elu ju kuigivõrd." Olavi Antons

PERE ⟩ Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
10.06 – 17.06

Isa ja laps. Foto on illustreeriv.

FOTO: PublicDomainPictures

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 10.06 – 17.06

SÜNNID

  • Keron Prahv (1.06) Orissaare alevik
  • Roland Kalm (1.06) Käesla küla
  • Kädili Avik (2.06) Kuressaare linn
  • Ormes Sepp (2.06) Kuressaare linn
  • Arko Liiva (6.06) Kuressaare linn
  • Ellie Indigo Jones (6.06) Kuressaare linn
  • Kerdo Eichfus (6.06) Pöitse küla
  • Kätriin Sirp (6.06) Reina küla
  • Brendon Petermann (12.06) Valjala alevik

SURMAD

  • Maila Tiik (76) Vantri küla
  • Rein-Aldur Ots (79) Kuressaare linn
  • Viivi Köster (78) Väike-Rahula küla
  • Aako Grasmann (73) Muhu v, Külasema küla
  • Enn Mets (63) Kuressaare linn
  • Lembit Tang (61) Kaarma-Kirikuküla

ABIELUD

  • Eva Kumpas ja Martin Bürkland – 10.06
  • Gertu Saareli ja Kristjan Adamson – 12.06

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