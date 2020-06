Disainiõpilased avavad näituse: "Ma ei saa hingata"

Meri kannab kaldale hunnikute viisi plasti, kile lämmatab loomi ja linde, inimesed ägavad tarbetute asjade koorma all. Kõike on liiga palju – arvamusi, eelarvamusi, halbu uudiseid, halbu valikuid, meediaruum taob ikka ainult tarbimise trummi, postkast sülgab näkku parimaid pakkumisi, teistmoodi inimeste pihta pillutakse pilkeid nii päriselus kui online-maailmas. Pilgud ekraanidel, zombistume, kõrbevad suhted, hanguvad tunded, tuhmuvad värvid ja maailmavaade muutub mustvalgeks. On lämbumise tunne.