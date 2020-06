ÜLESKUTSE ⟩ Aeg on käterätikud kokku koguda

Rätikud on mõeldud kingina meedikutele, hooldustöötajatele, kaitseliitlastele jt, kes on eriolukorraga seoses Saaremaale vabatahtlikult appi tulnud.

Osalemiseks tuli õmmelda või telgedel kududa käte kuivatamiseks sobivas mõõdus puuvillane või linane (mitte frotee-) rätik või rätikud. Need võis kaunistada tikandi, pilutikandi, heegeldatud või kootud pitsidega, ent teksti kasutamata.

Valmista nii palju rätikuid, kui soovid. Peaasi, et paned neisse parimad mõtted ja näputööoskused!

Nüüd on aeg sealmaal, et oleme valmis need käterätikud kokku koguma ja neile peale tikkima pühenduse “Aitäh, abikäed!”.