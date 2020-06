EI HOOLI ⟩ Lätlased maandusid keeluajal kopteriga Sääre looduskaitsealal

Kopter maandus linnujaama andmetel sedakorda neeme tipus Siialaiul ehk Siiasäärel. See ala on aga Sõrve linnuvaatleja Mati Martinsoni sõnul puhtalt Sääre looduskaitseala ja igasugune helikopterite maandumine seal on seega lubamatu.

Sama kopter käis tema andmetel ka sügisel mitmel korral nii Vesitükimaal kui neeme tipus. Ka sedakorda lahkuti Läti suunas.

„Sääre looduskaitseala moodustamisel sai suure vaidluse tagajärjel kompromissina jäetud lohetamise võimalus peale pesitsusaja lõppu ehk peale 15. Juulit,“ toonitab Martinson. „Praegu pesitsus veel käib ja lohetamine ning „koperdamine“ ei lähe kohe kuidagi Sääre looduskaitseala kaitse-eeskirjaga kokku.“

Sama tõsiasja tõi Martinson välja ka mullu oktoobris. Toona kirjutas Saarte Hääl, et Sääre laht on lindude rändejoont vaadates oluline puhke- ja toitumispaik enne suurele rändele minekut. Seepärast on vaja tagada rahu lindude koondumispaigas.

"Helikopteriga on lennatud nii Vesitükimaale kui ka Siiasääre tippu lihtsalt lohesurfari ja tema varustuse transportimiseks, olles seal kogu surfamisaja," kirjutas Martinson toona ja arvas juba siis, et need lennud ei jää mitte viimaseks.

Sääre looduskaitseala kaitse-eeskiri võeti vastu 2018. aastal. Siis oli üheks probleemiks lohesurfamine pesitsusajal, laidudel käik ja autod rannas. Tookord saadi kompromiss, et lohesurf on lubatud väljaspool pesitsusaega ehk pärast 15. juulit.