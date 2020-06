RETROUUDIS ⟩ Tikud ja sool tulid vabamüügile

30 aastat tagasi rõõmustas kohalik leht Saarte Hääl uudisega, et esmaspäevast, 11. juunist alates pole soola ja tikkude ostmisel talongi vaja esitada. "Ostukaart küll, sest ega me taha, et läbisõitjad me varud ära ostavad," vahendas ajakirjanik Elvi Vaher Saarte Hääles.