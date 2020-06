Keskkonnakaitsjad kutsuvad loobuma sillauuringutes

Keskkonnakaitsajate sõnul näitavad varesemad uuringud, et silla ehitamine mõjub Väinamere linnu- ja loodusalale halvemini kui tunneli ehitamine ning selles pole põhjust kahelda. Ka Saare maakonnaplaneering 2030+ peab tunnelit ja parvlaevaühendust sillast paremaks variandiks.

Euroopa Liidu ja Eesti õiguse kohaselt saab Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkust kahjustavat tegevust lubada vaid alternatiivide puudumisel. See välistab silla rajamise, kuivõrd tunneli ning praamiliikluse näol on alternatiiv olemas. Pole mõtet kaaluda silla ehitamist kui see jääb keskkonnakahju tõttu nii või teisti ehitamata. Eesti Keskkonnaühenduste Koda teeb valitsusele ettepaneku jätta Suure väina püsiühenduse riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegilist hindamine algatamata sest selle elluviimine tulevikus ei ole võimalik.