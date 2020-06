KISUB PALAVAKS ⟩ Saaremaal võib temperatuur kerkida 29 kuumakraadini

Riigi Ilmateenistus hoiatas eile, et Taani kohal tugevnev kõrgrõhkkond jätkab järgnevatel päevadel võimustemist ja südasuvine palavus tõstab tuure. Jaanipäeval kerkivad termomeetrinäidud juba paar-kolm pügalat üle 25°C.

Saare maakonnas on prognooside kohaselt 24.-28.06 õhutemperatuur 27..29°C ehk antud on esimese taseme hoiatus, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik.



Päästeamet tuletas meelde kuumade ilmadega seotud hoiatused: