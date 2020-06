Tegelikult on nii, et suvi ja juuni on mul tavaliselt absoluutselt tööd täis. Seda on harva, et saan jaanipäeval olla Saaremaal või Eestis. Praegu oleksin ette valmistamas ooperifestivali, aga teadupärast on kõik kinni. Üks halb asi muudab midagi heaks. Sest kui mul vähegi võimalik on, siis esimene koht, kuhu puhkama minna, ei ole mitte kusagil lõunamere ääres, vaid Saaremaal. Kena koht, sellist mujal pole. Häälele teeb see head, sest vahel on vaja sellist rahu ja puhkust. Hääl läheb ainult paremaks!