TERVIS ⟩ Vähiravis annab parima tulemuse õigeaegne ravi

"Veebruari lõpus hakkas see peale – ma ei saanud enam rääkida," meenutab Rein. "Ühe tuttava arsti kaudu sain Kuressaarde kompuuteruuringule, selgus, et tegu on kilpnäärmekasvajaga."

Rein pidi minema regionaalhaiglasse, kuid seal ei võetud teda vastu. "Helistati, et olukord on selline ja Saaremaalt patsiente vastu ei võeta. Öeldi, et tehke omale kõrri auk, siis toome kopteriga siia," räägib ettevõtja.

Pidi magama püsti

"Sain kokkuleppele Magdaleena haigla arstidega ja sain siia. See oli täitsa uskumatu, ei kujutanud seda ettegi! Nüüd olen siin neli korda käinud, ja saan jälle rääkida, isu ning ka tööisu on tagasi!"

Kui veebruari lõpus oli Reinu terviseseisund nii kehv, et ta ei saanud magada, siis juuni alguseks on tervis märgatavalt paranenud. "Magasin veebruaris püsti, sest muudmoodi ei saanud magada – õhk ei käinud lihtsalt läbi. See oli kõige hullem päev, kui Mustamäelt öeldi, et mind ei võeta vastu," räägib Rein. "Aga järk-järgult hakkas paremaks minema. Tänu ITK raviarstile olengi veel siin."

Kui küsida, mis olukorras mehe tervis oli, kui ta esimest korda mandrile arstile pääses, ütleb Rein, et seis oli nii kehv, et olukorda polnudki. "Olin täitsa läbi omadega, kaks esimest sõitu mandrile olid väga rasked, täielik katastroof, ei tahtnud midagi näha," räägib mees, kes saab keemiaravi.

"Ainult kiidan arste, mul on tunne nüüd igatahes hea!" kinnitab Rein, lisades, et muidugi olnuks mugavam, kui oleks sama ravi saanud Saaremaal. "Meie piirkonna inimesed olid ka mures, et neil jäävad kevadtööd tegemata, kevadised põllutööd on ju minu peal."

Reinu ravinud Ida-Tallinna keskhaigla onkoloog ütleb, et Rein sai haiglas keemiaravi ja läheb kiiritusravile Tartusse. "Kui me poleks Reinu siia vastu võtnud, siis teda poleks enam meiega, sest see haigus on kiire kuluga," lausub arst, lisades, et sellise haiguse kuluga patsiente näevad onkoloogid Saaremaal pea igal nädalal.

Ida-Tallinna keskhaigla onkoloogid alustasid Kuressaare haiglas vastuvõtte 2019. aasta mai lõpus ja võtsid seitsme kuuga vastu 178 patsienti. "Kui kõik need patsiendid oleksid pidanud Tallinna vastuvõtule tulema, oleks see olnud neile päris raske," nendib ITK onkoloogjuhtivarst Gerli Kuusk, lisades, et Kuressaare haigla enda lahustamiskeskuse loomiseks vajalikud sammud on lõpusirgel.

Juunis alustasid ITK arstid taas vastuvõtte Kuressaare haiglas. "Kohtusime ka Kuressaare haigla arstidega ja arutasime, kuidas patsiendid paremini ja kiiremini ravile saaksid ja et ka Kuressaare haigla arstid oleksid kaasatud selles osas, mis onkoloogilise patsiendiga edasi toimuma hakkab, kui vähk on juba diagnoositud," rääkis Ida-Tallinna keskhaigla onkoloogiakeskuse juhataja Kristiina Ojamaa, kelle sõnul täitusid kõik vastuvõtuajad kiiresti.

"Patsiendid ootasid onkoloogiga kohtumist väga, silmast silma visiidil on infovahetus arsti ja patsiendi vahel oluliselt tõhusam."

Ravi eriolukorra ajal

Ojamaa sõnul ei jäetud Saaremaa patsiente ka eriolukorra ajal ravi ja tähelepanuta. "Tegelesime pidevalt Saaremaa patsientide raviga. Patsientidega, kes olid tablettravil, saime hakkama kaugvisiitidega – vestlesime telefoni teel ning arutasime läbi raviplaanid ja vajalikud uuringud," ütles onkoloogiakeskuse juhataja.

Samuti said Saaremaa patsiendid Ida-Tallinna keskhaiglasse ravile. "Töötasime koostöös meie infektsioonikontrolli ja Kuressaare haiglaga välja meetmed, et patsiendid saaksid ikkagi Tallinnas ravil edasi käia," rääkis Ojamaa. "Vähiravis on õigeaegne ravi oluline ja annab parima tulemuse."

KRISTIINA OJAMAA: “Saaremaa on imeline koht elamiseks, kuid rasket haigust vähki põdevatele inimestele on pikk sõit Tallinna või Tartusse ravile jõudmiseks äärmiselt vaevaline.” FOTO: Erakogu

Kiireim võimalus välja selgitada, kas inimene peab tulema onkoloogi vastuvõtule, kas Tallinna või Kuressaarde, kas ta vajab lisauuringuid või peaks teda vaid jälgima, on e-konsultatsioon. "E-konsultatsiooni saab tellida perearst. Onkoloogia eriala e-konsultatsioonidele vastab alati onkoloog ja see on kiire võimalus saada olulist infot," märkis dr Ojamaa.