JUHTKIRI ⟩ Ootamatu esimene lumi

2020 on olnud eriline aasta. Kevad kirjutatakse rasvaste tähtedega ajalooraamatutesse, suvi saab samasse kirja kuumuse tõttu. Kummaline mõelda, et nii sooja ilma juunis pole Sõrve inimesed saanud tunda 85 aastat. Rohkem kui kolm põlvkonda.

Kahju on sellest, et soojusega tulevad omad ohud, nagu näiteks sinivetikad. Nende suhtes tuleb ettevaatlik olla ja neid tasub vältida. Tervist pole mõtet ohtu seada, see peaks sel aastal juba selge olema.