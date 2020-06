AVALIK VABANDUS ⟩ I Land Soundi korraldaja ei soovinud enda sõnul ähvardada

Soovin avalikult vabandada oma ebaõnnestunud sõnavaliku pärast 26.06.2020 saadetud kirjas ja kinnitan, et kogu I Land Soundi meeskond mõistab valla kaalutlusi sel aastal festivali ära jäämise osas ning on huvitatud edaspidisest tõhusast koostööst.

Kinnitan, et kõnealune kiri ei olnud mõeldud ähvardusena ja I Land Sound ei soovi vallavalitsust meedia kaudu ega muul viisil survestada. Meie ainus soov on fokusseeruda sellele, kuidas festival järgmisel aastal edukalt toimuda saaks.

2020 on erakordne aasta, mis paneb kõik ürituste korraldajad enneolematult ebakindlasse seisu. Kogu I Land Soundi meeskond teeb oma tööd kirega ja on ürituse ettevalmistamiseks kulutanud suure hulga raha, töötunde ja energiat. Valla viimase minuti otsus mitte lubada festivali korraldamist 2020. aastal oli meile nii emotsionaalselt ja ka finantsiliselt valus löök, mistõttu ma ei valinud teile saadetud kirjas sõnu kõige paremini. Palun selle eest vabandust.

Endiselt on jõus MTÜ Perekond Piidivabriku taotlus rahalise toetuse osas. Leiame, et meil on selleks õigustatud ootus, sest sarnaselt on ürituse ärajäämise tõttu kulude katmiseks toetuse saanud teisedki Saaremaa mittetulundusühingud ja ürituste korraldajad.