280 000 EUROT ⟩ Taotlusi eriolukorra kahjude hüvitamiseks saab esitada juulis

Saaremaa valla ettevõtjatele COVID-19 viiruse levikust tingitud kahjude hüvitamise toetuse maksmise korra võttis Saaremaa vallavolikogu vastu 19. juunil. Taotlusi saab esitada 6.-st kuni 17. juulini. Ettevõtjate võimaliku huvi kohta öeldi vallavalitsusest, et see selgub vooru lõpus.

Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine ettevõtjatele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osaliseks hüvitamiseks, mis tekkisid eriolukorrast tulenevalt Saaremaa vallas kehtestatud lisapiirangute tõttu. Riik eraldas selleks Saaremaa vallale 280 000 eurot, iga taotleja saab toetust küsida maksimaalselt 5000 eurot.

Toetust makstakse ettevõtjale üksnes juhul, kui tal puuduvad 12. märtsi 2020. a seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud ning toetuse taotlemise ajal puuduvad tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid ja majandusaasta aruanded; taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis-, pankroti- või saneerimismenetlust. Toetuse kasutamise lõpptähtaeg on 1. detsember 2020.