Mändjala rannas pole sinivetikatest kippu ega kõppu

Kuigi Silja Vipre sõnul pole mereveest võetud proovi vastus veel tulnud, on nii Järvel kui ka Mändjalas vesi visuaalsel vaatlusel selgemast selgem. "Lisaks on tuulesuund selline, et igasugune vetikas puhutakse tagasi," kinnitas Silja Vipre, kelle sõnul on igal aastal vees olnud üksikuid vetikaid, kuid paljukardetud "vetikarünnakut" pole tänavu olnud ning ta ei mõista, kust selline jutt üldse võeti. Küll aga olevat tema sõnul näiteks Pidulas vesi olnud kahtlase moega ning veepinda kattis pudrune kiht.