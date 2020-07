KÜLA LOOD ⟩ Siberist pärit Valentina ei lahku Rahnikult enam kuhugi

Eestisse soovitas perel naasta Valentina Kuressaares elanud onu. Teekond Lõuna-Siberist Krasnojarski kandist esivanemate maale võeti ette lennukiga, seega käis kõik väga kiiresti. “Saabusime siia märtsis, teised käisid alles, joped seljas, meie juba poolpaljalt,” meenutab Siberi pakases karastunud Valentina. “Ei saanud aru, miks inimestel nii soojad riided seljas on, kui on nii soe.”

Poldi talukohas elas enne eakas naine, kelle poeg pealinna enda juurde võttis. Majand pani talukoha müüki ja Valentina ostis selle ära. Enne seda elasid nad Sandla keskuses väikeses korteris. Majand pakkus neljatoalist korterit, aga Valentina keeldus otsustavalt. “Ütlesin, et kui me maja osta ei saa, siis ma lähen töölt minema.”

Neli aastat tagasi pensionile jäänud Valentina töötas 25 aastat Sandla sovhoosis ja hiljem Vetteli kalatööstuses. Pere viis last on suureks kasvanud. Üks lastest elab Kundas, ülejäänud kodusaarel. Abikaasa puhkab nüüdseks juba kaks aastat mulla all, ent Valentina püüab saatuselöögist üle olla. “Olen juba harjunud, siin ja seal on nokitsemist, elu läheb edasi.”