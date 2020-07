Merebioloog kinnitas sinivetika olemasolu Mändjala rannas

Veel päev enne seda kui Terviseamet Saaremaa vallavalitsust sinivetikate olemasolu kohta hoiatas, võttis merebioloog Annely Enke Mändjala ranna mereveest proovi. Tema võetud proov näitas, et kuigi visuaalsel vaatlusel ei pruugi sinivetikat kohe näha olla, pole vesi sellest kaugeltki puhas. Merebioloogi tütar Ingrid Kaljulaid tegi ema leiust ka Facebooki vastavasisulise postituse, kus inimesi mürgise sinivetika eest hoiatas ning märkis, et vetikas vohab inimeste silme all nii, et keegi sellest aru ei saagi: "Õrnalt lainetab põlve ja nabasügavusel vees. Esimesel vaatlusel ei saanudki aru, on see tuulega tulnud prügi või sinivetikas? Arutelu mampsiga tõi aina enam kahtlusi ning lõplikult asja selgeks tegemiseks võttis ema mereveest lihtsalt proovi." Veel samal õhtul vaatas ema Annely proovi üle ning leidis, et vesi kubiseb sinivetikatest.

"Vaadake pilti. See on mändjala veeproovi vaateväli. Need krussis joonekesed on mürgised vetikad, pulgad on need, mis võivad minna mingitel tingimustel mürgisteks ja pärlikee on sama päritolu, mis pulk," viitas Ingrid Mändjala mereveest võetud proovile.

Annely Enke kommenteeris, et meres toimuvad muutused minutitega, kõik oleneb tuulest, vihmast, valgusest. "See, kui silmaga näed, et põhi paistab, ei tähenda, et seal ei ole elu, ei tähenda, et poole tunni pärast ei ole triivinud sinna massi pinnakogumit sinivetika näol. Täna võetud proovile saab kindla vastuse homme, homme võib olla aga see mass juba tuulte poolt eemale kantud. Aga, see ei kao enne kui ei lagune seega võib ta sama ruttu tagasi tulla. Ehk siis, mida me kardame? Kardame seda mille üle meil puudub kontroll," kirjutas Enke.



"Meil, inimestel ei olegi niiväga vaja sinivetikat karta kui pole plaanis seda massi sisse juua suures koguses. Lihtsalt, loputa ennast üle puhta veega. Mis sinuga võib juhtuda? Sügeled, kurk kipitab, limaskest ehk on põletikuline," sõnas ta, rõhutades, et koerad joovad aga just pinnavett, mistõttu on näiteks rannakarjatajad oma loomade pärast mures ja neile on see info oluline. "Mõistan neid ärisid kel on meri oluline, aga pange see enda kasuks tööle! See on ajutine nähtus ja pakkuge puhta vee kasutamist."