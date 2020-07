OTSE ⟩ Juu Jääb festival: Alfa Collective

TÄNA KAVAS:

“Aitäh, Uno Naissoo” – Ivi Rausi & Laura Põldvere

Uno Naissoo oli üks säravamaid Eesti jazzheliloojaid, kes uskus, et kui pärast tema surma jääks elama kas või üks laul, oleks ta väga õnnelik. Täna võib julgelt väita, et muusika, mis läks lendu legendaarse jazzhelilooja Uno Naissoo sulest, on kandunud üle aegade vee ja on täna elavam kui kunagi varem. Ja kuigi on helilooja nimes vihjatud naissoole, siis tegelikkuses sobivad need lood ka meessoole ;).

Ivi Rausi ja Laura Põldvere koostöö algas aastal 2012, mil kaks lauljatari kohtusid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kaasaegse improvisatsiooni erialal. Omavaheline hea klapp, kreisi huumor ja armastus improvisatsiooni vastu pani aluse koostööle, mis on viinud duo põnevate improprojektidega ka Eestist väljapoole. Koos on esinetud Belgias, Soomes, Hollandis jt. paikades. On tehtud koostööd Eesti Kontserdiga, erinevate kirjandusfestivalidega ja lauldud lausa suurte ekskavaatorite vahel Eesti Maanteemuuseumis.

Tänasel kontserdil toovad lauljatarid Ivi Rausi ja Laura Põldvere teieni lood, millel on oma elu ja oma lugu. Kuulete nii meditatiivset vaikust, klassikalist jazzballaadi, vanakooli svingi, mõnusat bossanovalikku nooti kui ka kergelt psühhedeelset gruuvi. Loomulikult ei puudu kontserdilt põnev improvisatsioonimaailm. Kontserdil teevad kaasa suurepärased Eesti jazzmuusikud, kelle kõigi mõtted on leidnud väljenduse selles materjalis ühel või teisel moel.

Ivi Rausi – vokaal

Laura Põldvere – vokaal

Jaan Jaanson – kitarr

Raun Juurikas – klahvpill

Ara Yaralyan – kontrabass

Ahto Abner – löökpillid

Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand

Kadri Voorand on armastatud Eesti vokalist ja helilooja, kelle kirglik esitus on pälvinud palju heakskiitu nii kodu- kui ka välismaal. Lisaks ERR’i Aasta Muusik 2020 tiitlile on Voorand pälvinud Presidendi Noore Kultuuritegija Preemia 2019 ning aastal 2017 pärjati ta Eesti Muusikaauhindadel Aasta Naisartisti tiitliga. Tema hiljutine album, mille avaldas mainekas Saksa plaadifirma “In Duo with Mihkel Mälgand” valiti Eesti Muusikaauhindadel Aasta Jazzalbumiks 2020. Mihkel Mälgand on üks muusikaliselt aktiivsemaid bassiste Eestis. Mälgand pälvis silmapaistva loomingulise tegevuse eest aastal 2019 Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia.

Koos moodustavad nad duo, mis mängib põhiliselt originaalloomingut häälele, bassile ja klaverile, mis annab ruumi improvisatsioonile ning mida ehivad õhulised elektroonilised efektid ja hingestatud poeesia. Duo ei sea endale stiililisi piire, kokku sulatatakse popi, folgi, jazzi ja isegi roki elemente. Esile tõusevad emotsioon ja omapärased tekstid. Duo on andnud arvukalt kontserte nii Eestis kui ka välismaal, sealhulgas on hiljuti tuuritatud näiteks Hiinas, Ungaris, Itaalias, Inglismaal, Saksamaal, Soomes ja mujal. Ühtlasi on väisatud mainekaid festivale nagu Pori Jazz, Jazz Baltica, London Jazz Festival, Cheltenham Jazz Festival, Tampere Jazz Happening, Bejing Nine Gates Jazz Festival jt.