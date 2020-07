UUS-SAARLANE ⟩ René van Leeuwen elab Saaremaal oma unistuste elu

"2010. aastal ma lõpetasin. Pärast seda sain endale esimese nn palgatöö ning vaimustusin sellest, kui tore on, kui kell kukub ja saan koju minna. Või et töölt saab puhkust võtta. Ja puhkuse eest makstakse isegi raha," muheleb mees. Nüüd töötab hollandlane juba neljandat aastat Saaremaa Lihatööstuses, kus peamiselt peseb ahjusid. Selle töö kõrvalt pakub ta oma kodus turistidele puhkemaja võimalust, mis linnakärast kaugel rannaäärsete metsade keskel lausa teraapiana tundub. "Tegelikult see, mida ma praegu teen, ongi mu unistus. Aga võttis pikalt aega, et siia jõuda," tõdeb René.